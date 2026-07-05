Оператор БПЛА из Башкирии стал примером для своих сестёр

Уроженец села Никифарово Артур Гареев до того, как отправиться на специальную военную операцию, трудился машинистом-дизелистом, работал вахтовым методом, знал цену труду и крепкому слову. По словам главы администрации Альшеевского района Наиля Абелгузина, Артур работящий и из тех, кто знает цену труду и крепкому слову.

В 2022 году, когда в стране объявили частичную мобилизацию и Гареев получил повестку, он, не раздумывая, ушёл на фронт. Как отметил Наиль Абелгузин, за плечами Артура Гареева была не только ответственность перед Родиной, но и перед семьёй.

«Артур вырос в многодетной семье, где воспитывалось пятеро детей, поэтому понятие „крепкий тыл“ для него — не пустой звук. Он сам — отец троих замечательных ребятишек. Вместе с супругой Дианой воспитывают двоих сыновей и лапочку-дочку. Настоящий хозяин дома, надёжный муж и любящий папа», — написал Наиль Абелгузин в своих соцсетях.

По стопам Артура Гареева, в зону СВО отправились две его сестры. Одна из них — Лилиана — с 2023 года служит медиком. Ильнара — связист. Она находится на передовой с 2024 года.

«Это не просто служба, а династия чести, — отмечает Наиль Абелгузин, — Когда мы говорим о единстве народа, вот оно — живое воплощение. Семья Гареевых показывает, что такое настоящий патриотизм. Не громкие слова, а ежедневная готовность встать на защиту своего дома, детей, родины. Пока есть такие люди, мы можем быть уверены в завтрашнем дне».

Сам Артур Гареев продолжает выполнять боевые задачи в должности старшего оператора в войсках беспилотных систем. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, боец удостоен многих государственных наград.