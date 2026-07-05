Оператор БПЛА из Башкирии стал примером для своих сестёр

Уроженец села Никифарово Артур Гареев до того, как отправиться на специальную военную операцию, трудился машинистом-дизелистом, работал вахтовым методом, знал цену труду и крепкому слову. По словам главы администрации Альшеевского района Наиля Абелгузина, Артур работящий и из тех, кто знает цену труду и крепкому слову.
В 2022 году, когда в стране объявили частичную мобилизацию и Гареев получил повестку, он, не раздумывая, ушёл на фронт. Как отметил Наиль Абелгузин, за плечами Артура Гареева была не только ответственность перед Родиной, но и перед семьёй.
«Артур вырос в многодетной семье, где воспитывалось пятеро детей, поэтому понятие „крепкий тыл“ для него — не пустой звук. Он сам — отец троих замечательных ребятишек. Вместе с супругой Дианой воспитывают двоих сыновей и лапочку-дочку. Настоящий хозяин дома, надёжный муж и любящий папа», — написал Наиль Абелгузин в своих соцсетях.
По стопам Артура Гареева, в зону СВО отправились две его сестры. Одна из них — Лилиана — с 2023 года служит медиком. Ильнара — связист. Она находится на передовой с 2024 года.
«Это не просто служба, а династия чести, — отмечает Наиль Абелгузин, — Когда мы говорим о единстве народа, вот оно — живое воплощение. Семья Гареевых показывает, что такое настоящий патриотизм. Не громкие слова, а ежедневная готовность встать на защиту своего дома, детей, родины. Пока есть такие люди, мы можем быть уверены в завтрашнем дне».
Сам Артур Гареев продолжает выполнять боевые задачи в должности старшего оператора в войсках беспилотных систем. За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, боец удостоен многих государственных наград.
Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.
Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.
Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.
Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.
Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.
Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.
Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.
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