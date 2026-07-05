Понедельник, 6 Июля 2026
|
Уфа
+31 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
13:58 (UTC+5), 05 Июля 2026

Какой вклад внесла Башкирия в победу на Курской дуге 82 года назад

Ровно 82 года назад, 5 июля 1943 года, началась Курская битва, ставшая одним из крупнейших сражений в истории человечества, которое навсегда изменило ход Великой Отечественной войны.

Фото: Эдуард Кускарбеков | ИА «Башинформ»
Эдуард Кускарбеков

На сравнительно небольшом участке фронта сошлись около 4 миллионов человек, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, почти 12 тысяч самолётов. Именно после победы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии, и гитлеровская Германия уже не могла восстановить свою ударную мощь.

Как сообщает канал «Башкирский батальон», весомый вклад в эту победу внесли и жители Башкирской АССР. Более 20 тысяч уроженцев республики сражались на Западном, Брянском, Центральном и Воронежском фронтах, которые принимали непосредственное участие в битве. Предприятия Башкирии бесперебойно снабжали фронт горючим, боеприпасами, техникой и другой необходимой продукцией.

Труженики тыла и бойцы из нашей республики делали всё, чтобы приблизить долгожданный перелом.

Одним из ярких героев Курской битвы стал уроженец села Киргиз-Мияки Мансур Абдуллин. Командуя артиллерийским расчётом, он в ожесточённом бою уничтожил восемь немецких танков и большое количество вражеской пехоты. Даже получив тяжёлое ранение, Мансур Абдуллин не покинул позицию и продолжал руководить боем. За проявленные мужество и героизм 7 августа 1943 года ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Стоит напомнить, что именно в ходе Курской битвы произошло крупнейшее в истории танковое сражение — бой под Прохоровкой. Историки до сих пор спорят о точном количестве участвовавших машин и итогах того столкновения. Тем не менее Курская битва стала последней крупной попыткой вермахта перехватить инициативу на Восточном фронте. После её провала Красная Армия уже не отдавала врагу стратегическое преимущество и уверенно шла к Победе, которую приближали в том числе и сыны башкирской земли.

Ранее участники СВО из Башкирии рассказали, во имя чего ушли на фронт их деды в 1941 году.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
подписаться на новости
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru