Какой вклад внесла Башкирия в победу на Курской дуге 82 года назад

На сравнительно небольшом участке фронта сошлись около 4 миллионов человек, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, почти 12 тысяч самолётов. Именно после победы на Курской дуге стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии, и гитлеровская Германия уже не могла восстановить свою ударную мощь.

Как сообщает канал «Башкирский батальон», весомый вклад в эту победу внесли и жители Башкирской АССР. Более 20 тысяч уроженцев республики сражались на Западном, Брянском, Центральном и Воронежском фронтах, которые принимали непосредственное участие в битве. Предприятия Башкирии бесперебойно снабжали фронт горючим, боеприпасами, техникой и другой необходимой продукцией.

Труженики тыла и бойцы из нашей республики делали всё, чтобы приблизить долгожданный перелом.

Одним из ярких героев Курской битвы стал уроженец села Киргиз-Мияки Мансур Абдуллин. Командуя артиллерийским расчётом, он в ожесточённом бою уничтожил восемь немецких танков и большое количество вражеской пехоты. Даже получив тяжёлое ранение, Мансур Абдуллин не покинул позицию и продолжал руководить боем. За проявленные мужество и героизм 7 августа 1943 года ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Стоит напомнить, что именно в ходе Курской битвы произошло крупнейшее в истории танковое сражение — бой под Прохоровкой. Историки до сих пор спорят о точном количестве участвовавших машин и итогах того столкновения. Тем не менее Курская битва стала последней крупной попыткой вермахта перехватить инициативу на Восточном фронте. После её провала Красная Армия уже не отдавала врагу стратегическое преимущество и уверенно шла к Победе, которую приближали в том числе и сыны башкирской земли.

Ранее участники СВО из Башкирии рассказали, во имя чего ушли на фронт их деды в 1941 году.