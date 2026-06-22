В Башкирии помнят, во имя чего ушли на фронт их деды в 1941 году

В день 85-летия начала Великой Отечественной войны мы с особой остротой осознаём, как тесно переплетены судьбы поколений защитников Отечества. Герои того противостояния злу и герои нынешнего поколения сражаются за одно и то же: за право жить под мирным небом, за свободу и независимость Родины, за будущее наших детей.
В те страшные годы наша страна столкнулась не просто с армией врага, а с идеологией ненависти к людям, с нацизмом, который угрожал самому существованию целых народов. И борьба, которую вёл советский народ, стала священной в прямом смысле этого слова. Солдаты Советского Союза сражались за каждый дом, за каждую улицу, за каждую пядь родной земли. И выстояли.
Сегодня, спустя 85 лет, история повторяется. Только теперь мы говорим не о «нацизме», а о «неонацизме». Он воскреснул не без помощи некоторых стран Запада.
Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что России вновь пришлось взяться за оружие, чтобы сражаться за будущее.
«Наш враг — не братский народ Украины. Наш враг — возрожденный, оголтелый неонацизм. Его цинично взращивает коллективный Запад, десятилетиями вынашивая планы ослабить, расчленить и уничтожить Россию чужими руками. Он превратил близкую нам страну в таран, направленный против нас. А украинский народ — в заложниках жестоких нацистских отморозков и русофобов».
Эти слова звучат как эхо 1941 года, когда советский народ воевал против нацизма, а не против немецкого народа. Тогда — фашистская чума. Сегодня — неонацистская зараза. Враг тот же по сути, и борьба с ним требует той же решимости и того же единства.
В республике помнят историю тех лет, жители региона хранят память о своих героях, ушедших на фронт по мобилизации, а зачастую добровольно.
«Мы всегда будем помнить подвиг героев-фронтовиков и тружеников тыла. Чтить память ушедших, окружать заботой ныне живущих. Благодарить их за всё, что они сделали для страны, для мира. И стараться быть достойными их в сегодняшних испытаниях», — отметил Радий Хабиров в оглашении своего Послания Госсобранию республики.
День 22 июня навсегда остался в истории России как день величайшей боли. В 1941 году нацистская Германия без объявления войны вторглась на советскую землю и началась самая кровопролитная война в истории человечества. В ней принимали участие деды и прадеды военнослужащих спецоперации.
Что объединяет бойцов 1941-го и бойцов 2022-го? Не будет ошибкой ответить: характер. Тот самый наш характер, который не сломить ни бомбёжками, ни голодом, ни страхом. Командиры на передовой сегодня говорят: «Именно благодаря людям с таким характером ветераны Великой Отечественной переломили хребет фашистской армии, и значит, нынешнее поколение сможет остановить возрождение нацизма».
В годы Великой Отечественной войны из Башкирии на фронт ушли более 700 тысяч человек. Более 300 тысяч из них не вернулись. Они сражались ради жизни, свободы, будущего. Ради того, чтобы их потомки не знали ужасов войны. Чтобы внуки жили под мирным небом. Сегодня ровно за то же самое бьются бойцы на Донбассе, Луганщине, Запорожье и Херсоне. Защитники Отечества сражаются за право быть, за право жить, за право говорить на родном языке, за право воспитывать детей в мире и согласии.
Глава республики не раз подчёркивал, что цели СВО, обозначенные президентом, должны быть достигнуты.
«Нашей стране вновь пришлось взяться за оружие, чтобы дать отпор нацизму, и сражаться за будущее. Президент страны Владимир Владимирович Путин сказал, что мы будем идти до конца. Потому что если остановимся в специальной военной операции, потеряем государственность России, — подчеркнул Радий Хабиров. — Нашу Великую Победу мы никому не отдадим. Не дадим пересмотреть итоги войны, роль советского солдата в ней. Я уже говорил, как отсюда, с этого плаца (парк „Патриот“ — прим. ред.) на СВО уезжали молодые ребята. Как и наши предки, они взяли автоматы и сейчас достойно воюют, защищая наше Отечество. Это значит, что в голове у наших парней все правильно».
22 июня — День памяти и скорби нельзя вычеркнуть из сердца, убеждён председатель Ассоциации ветеранов СВО Башкортостана, советник Главы республики Оскар Ситдиков. Сегодня участники СВО защищают Россию, за которую сражались их предки, говорит офицер.
«Когда я смотрю на старые фотографии, на наших дедов, которые прошли ту войну, я понимаю: они воевали за то же, за что сегодня воюем мы. За право наших детей ходить в школу, говорить на родном языке и не бояться за завтрашний день. За то, чтобы мы могли жить, а не выживать. Наши деды не любили говорить о войне. Они просто делали своё дело. Сейчас я их хорошо понимаю. Настоящий подвиг никогда не кричит о себе — он просто есть.
Та война была страшной. 27 миллионов жизней. Но наши деды выстояли, потому что за ними была правда. И сегодня на СВО — та же правда. Мы защищаем своих, защищаем будущее, защищаем ту самую Россию, за которую они умирали. Нет разницы, в каком году. Смысл один: не дать врагу сломить наш народ, не дать переписать нашу историю.
Помните, за что воевали наши деды. И помните, за что воюем мы. Наша связь с ними — в крови. Мы — их продолжение. И пока мы помним, пока чтим, пока передаём эту память детям — мы непобедимы.
Вечная память павшим. Вечная слава живым. И низкий поклон нашим дедам — тем, кто взял оружие в 1941-м, и тем, кто сегодня в строю», — сказал Оскар Ситдиков «Башинформу».
Руководитель Башкирского республиканского отделения Всероссийской организации «Боевое братство», ветеран боевых действий в Афганистане полковник в отставке Альберт Шагимуратов родился в 1959 году. Его детство пришлось на время, когда ветераны были ещё крепки, а их подвиг — живой памятью, а не только страницей учебника. По его словам, ярким, самым трепетным впечатлением тех лет стала первая встреча с боевыми наградами деда — Бария Шагизигановича Шагимуратова. Он прошёл всю Великую Отечественную войну в составе войск 1-го Украинского фронта, служил помощником командира взвода, демобилизовался только в 1945 году.
«Помню, я, тогда еще школьник, впервые увидел, как дед на День Победы надевает свой парадный костюм, на лацкан которого аккуратно приколоты ордена и медали. Будучи пацаном, уже понимал: эти награды не просто металл. Они дышали историей. Для меня и моих однокашников они уже тогда стали символом доблести, славы, о которой мы читали в книгах. Я ещё не до конца осознавал, какой ценой они достались. Потом, уже в Афганистане думал об этом.
Видел, как фронтовики шли торжественным строем. Среди них шагал и мой картатай. Я смотрел на него и был невероятно горд. В эти мгновения понимал, что мы – наследники солдат-победителей, продолжатели их ратных традиций, их несгибаемой воли. Фронтовики собирались у памятника Великой Отечественной войны в нашем селе Султанмуратово Аургазинского района. Они стояли плечом к плечу, уже седые, с морщинами, но всё ещё прямые, подтянутые. После митинга мы все шли в сельский дом культуры на торжественное мероприятие. Там звучали песни военных лет, ветераны вспоминали боевых товарищей, обнимались, плакали и смеялись. Я сидел среди них, слушал их разговоры. Эти встречи были для меня не просто праздником — они были живым уроком мужества, чести и любви к Родине.
Теперь, когда наступает День памяти и скорби, эта дата отзывается во мне с особой силой. Это не просто чёрный день календаря. Это суровое напоминание о том, как хрупок мир, как безумна политика, развязывающая войны, и как велика цена человеческих жизней. Наша семья свято хранит память о тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, о наших предках, многие из которых навсегда остались на полях сражений. Их имена высечены в граните, но главный памятник им — в наших сердцах. Сегодня, спустя десятилетия, я понимаю, что мой дед и его боевые товарищи сражались не за награды. Они воевали за то, чтобы мы, их внуки и правнуки, жили под мирным небом», — сказал «Башинформу» Альберт Шагимуратов.
Лидер вахтовиков Республики Башкортостан, выполняющий боевые задачи в должности командира расчёта миномётной батареи батальона имени Даяна Мурзина мотострелкового полка «Башкортостан» Айрат Низаметдинов с позывным «Зорге»- получил ранение.
Он постоянно на передовой думает о дедушке Мавлете Ямурдовиче Ишмуратове, который ушёл на фронт в ноябре 1941 года, домой вернулся в июне 1946 года. Служил в стрелковом полку.
«Да, я и мои боевые товарищи знаем историю. Великая Отечественная война ассоциируется в первую очередь с победой советского народа над фашистской Германией. Она стала возможной в результате колоссальнейшей мобилизации советских людей. Она стоила СССР огромных человеческих жертв, потерь всевозможных ресурсов. Результатом явилось уничтожение агрессивных сил фашизма, предотвращение его распространения по всему миру.
Специальная военная операция является в первую очередь политическим противостоянием, в то же время она имеет все признаки военного конфликта. Для той войны были характерны масштабные сражения, включающие противостояние как дивизий, так и целых армий, там были масштабные танковые сражения. СВО отличается меньшим масштабом, характеризуется преимущественно локальными боевыми действиями. Сейчас воюем с дронами, применяем высокоточное оружие, используем космос для получения разведданных. Немаловажно, что любые изменения на поле боя в рамках СВО сопровождаются быстрым информированием не только военных структур, но и общественности о состоянии дел на фронтах.
Но нацизм тогда и неонацизм сейчас имеют общие корни. В фашистской Германии он был определяющей идеологией немецкой верхушки. На СВО ключевые задачи обусловлены необходимостью ликвидации использования радикалами нацистской символики, отмены героизации подельников фашистов и устранения дискриминации русскоязычного населения. Здесь, на линии боевого соприкосновения, мы видим, во что превратили этот край наследники бандеровцев. Мы видим разрушенные храмы и издевательства над мирным населением, которых мы пришли защитить.
Мы уничтожим нацистскую заразу, чтобы ни один ребёнок на этой земле не стеснялся говорить по-русски, чтобы память о наших общих героях была священна, а нацистская свастика, в каком бы виде она ни появлялась, была навеки предана забвению. Мы знаем, что нас слышит вся страна — каждое наше продвижение, каждый взятый опорный пункт становится новостью не только для Генштаба, но и для всех граждан. Мы не дрогнем, не отступим. Мы продолжаем путь наших предков, и пока жива Россия, пока бьётся сердце её солдата, победа будет за нами», — сказал ИА «Башинформ» «Зорге».
Каждый год в предрассветные часы 22 июня миллионы огоньков зажигаются по всей России. Это не просто свечи — это живые символы памяти. В День памяти и скорби мы зажигаем «Свечу памяти» в честь каждого из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.
Мы не имеем права забывать эту дату, потому что она напоминает о том, в какой стране мы живём и какими были наши предки.
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