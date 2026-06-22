В день 85-летия начала Великой Отечественной войны мы с особой остротой осознаём, как тесно переплетены судьбы поколений защитников Отечества. Герои того противостояния злу и герои нынешнего поколения сражаются за одно и то же: за право жить под мирным небом, за свободу и независимость Родины, за будущее наших детей.

В те страшные годы наша страна столкнулась не просто с армией врага, а с идеологией ненависти к людям, с нацизмом, который угрожал самому существованию целых народов. И борьба, которую вёл советский народ, стала священной в прямом смысле этого слова. Солдаты Советского Союза сражались за каждый дом, за каждую улицу, за каждую пядь родной земли. И выстояли.

Сегодня, спустя 85 лет, история повторяется. Только теперь мы говорим не о «нацизме», а о «неонацизме». Он воскреснул не без помощи некоторых стран Запада.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что России вновь пришлось взяться за оружие, чтобы сражаться за будущее.