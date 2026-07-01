В Уфе ветераны СВО организовали встречу боевых товарищей

В Уфе в День ветеранов боевых действий ветераны и бойцы, которые находятся в краткосрочных отпусках, организовали встречу боевых товарищей. Об этом сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Одним из инициаторов встречи стал подполковник, заместитель командира полка «Башкортостан» по военно-политической работе Рустэм Шагабутдинов. С августа 2023 по февраль 2025 года он был в составе полка Башкортостан, находился в зоне спецоперации в ЛНР. В настоящее время трудится старшим председателем в военном учебном центре при УУНиТ.

Встреча прошла в администрации Кировского района. Здесь бойцы встретились, сделали памятное фото, обсудили дальнейшие планы мероприятий. После этого они отправились на Южное кладбище, где почтили память своих сослуживцев и всех солдат, которые погибли на полях сражений.

Ранее в Уфе почтили память героев Великой Отечественной войны.