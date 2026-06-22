В Уфе почтили память героев Великой Отечественной войны

Более 700 тысяч жителей Башкирии участвовали в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками — в боях пали 322 тысячи военнослужащих. Об этом напомнил премьер-министр РБ Андрей Назаров в своих соцсетях.
Трудился регион и в тылу на пределе своих возможностей, приняв 172 эвакуированных предприятия и почти 300 тысяч беженцев, поставляя для нужд фронта самолетные двигатели, нефть, хлеб и многое другое.
«Башкортостан заплатил за Победу огромную цену. Сегодня мы особенно остро чувствуем связь поколений. Как тогда наши деды и прадеды защищали Родину, так и сейчас наши бойцы в зоне СВО отстаивают безопасность страны и право людей жить на своей земле. Более 4 тысяч воинов из Башкортостана награждены орденами и медалями, 17 удостоены звания Героя России. В этот день мы молчим. Но эта тишина говорит громче слов. Что мы помним, благодарим и не имеем права подвести», — написал Назаров.
Добавим, в соседней Челябинской области в церемонии возложения венков и цветов приняли участие воспитанники Академии русского балета имени Вагановой под руководством народного артиста России Николая Цискаридзе, пишет 1obl.ru.
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