В Уфе почтили память героев Великой Отечественной войны

Более 700 тысяч жителей Башкирии участвовали в сражениях с немецко-фашистскими захватчиками — в боях пали 322 тысячи военнослужащих. Об этом напомнил премьер-министр РБ Андрей Назаров в своих соцсетях.

Трудился регион и в тылу на пределе своих возможностей, приняв 172 эвакуированных предприятия и почти 300 тысяч беженцев, поставляя для нужд фронта самолетные двигатели, нефть, хлеб и многое другое.

«Башкортостан заплатил за Победу огромную цену. Сегодня мы особенно остро чувствуем связь поколений. Как тогда наши деды и прадеды защищали Родину, так и сейчас наши бойцы в зоне СВО отстаивают безопасность страны и право людей жить на своей земле. Более 4 тысяч воинов из Башкортостана награждены орденами и медалями, 17 удостоены звания Героя России. В этот день мы молчим. Но эта тишина говорит громче слов. Что мы помним, благодарим и не имеем права подвести», — написал Назаров.