Из Баймакского района Башкирии отправили стройматериалы в зону СВО

Из Баймакского района на передовую отправили очередной гуманитарный конвой. Как сообщил глава района Азамат Идрисов, по просьбе бойцов 27-й гвардейской дивизии в зону спецоперации будет доставлены стройматериалы для обустройства позиций.

В сборе гуманитарной помощи активное участие приняли предприниматели из села Темясово. Они собрали для бойцов доски, гвозди, топоры и инструменты. Всего они загрузили материалы в четыре грузовика «Урал». Гумпомощь на передовую бойцы доставят сами.

«Сельчане и волонтеры встретили защитников тепло — приготовили для них горячий ужин. Ребята смогли немного отдохнуть с дороги. Командование части передало нашим волонтерам медали "За помощь фронту"», — поделился Азамат Идрисов.

Ранее из района Башкирии на передовую доставили 39-й гумконвой.