Из района Башкирии на передовую доставили 39-й гумконвой

На передовую на днях доставили тридцать девятый гуманитарный конвой от Архангельского района для бойцов-земляков. Силами местных предпринимателей и неравнодушных жителей собрали все необходимое: генераторы, квадроцикл, строительные материалы, продукты, а также довезли и передали именные посылки от близких. Об этом сообщил глава администрации района Айрат Саитгалин.
«Особую благодарность выражаем всем жителям и предпринимателям района, всем, кто уже не единожды поддерживает наших воинов. Спасибо водителям и коллегам, которые проявили профессионализм и мужество, обеспечив безопасную доставку помощи нашим защитникам», – отметил он.
Ранее «Башинформ» публиковал репортаж со склада в Уфе, где волонтеры каждый день собирают гуманитарку для военнослужащих.
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