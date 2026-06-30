Из района Башкирии на передовую доставили 39-й гумконвой

На передовую на днях доставили тридцать девятый гуманитарный конвой от Архангельского района для бойцов-земляков. Силами местных предпринимателей и неравнодушных жителей собрали все необходимое: генераторы, квадроцикл, строительные материалы, продукты, а также довезли и передали именные посылки от близких. Об этом сообщил глава администрации района Айрат Саитгалин.

«Особую благодарность выражаем всем жителям и предпринимателям района, всем, кто уже не единожды поддерживает наших воинов. Спасибо водителям и коллегам, которые проявили профессионализм и мужество, обеспечив безопасную доставку помощи нашим защитникам», – отметил он.

Ранее «Башинформ» публиковал репортаж со склада в Уфе, где волонтеры каждый день собирают гуманитарку для военнослужащих.