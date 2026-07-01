Бойца из Башкирии наградили медалью Суворова

Боец СВО Сергей Цыпышев из Башкирии получил медаль Суворова и грамоту от командования 5-й гвардейской общевойсковой армии. Об этом сообщила глава Белокатайского района Лилия Мулланурова.
Военнослужащий из села Ногуши был мобилизован в 2022 году. На передовой он проявил себя как мужественный воин и настоящий спасатель, всегда готовый прийти на помощь раненым товарищам. За отважную службу он был удостоен медалью Суворова.
В эти дни за успехи в боевой подготовке, добросовестную службу, примерную дисциплину Сергею Цыпышеву вручили очередную награду — грамоту от командования 5-й гвардейской общевойсковой армии.
Ранее ветеран боевых действий из Башкирии рассказал о службе в Афганистане и СВО.
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