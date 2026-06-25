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12:37 (UTC+5), 25 Июня 2026

Волонтёры Башкирии заготовили древесину для строительства блиндажей

Фото: Индира Загидуллина | пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Эдуард Кускарбеков

Народный фронт и группа единомышленников «За Победу!» заготовили древесину для участников СВО, выполняющих боевые задачи на Авдеевском направлении. Пиломатериалы пойдут на строительство блиндажей и фортификационных сооружений, сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

С инициативой подготовить стройматериалы для фронта выступили добровольцы гуманитарных конвоев Альфред Сафин и Руслан Галиханов. Они формируют по запросам подразделений гуманитарные грузы, регулярно выезжают с ними в зону СВО и знают, в чём нуждаются наши военнослужащие. Поэтому, когда бойцы попросили помочь строительными материалами, волонтёры откликнулись сразу.

«Мы постоянно на связи с бойцами и стараемся помогать именно тем, что им нужно. В этот раз поступил запрос на древесину для строительства блиндажей и укреплений. Как это часто бывает в добрых делах, вслед за просьбой нашлись и возможности. Делянку предоставила администрация Калининского района Уфы. К заготовке подключились друзья, коллеги и просто неравнодушные люди», — сказал Руслан Галиханов.

Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Индира Загидуллина пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
Фото: Индира Загидуллина | пресс-служба регионального отделения ОНФ в Башкортостане
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За один день удалось заготовить более 30 кубометров древесины. Всего для нужд бойцов необходимо 500 кубометров. Следующий выезд волонтёры планируют провести в Балтачевском районе. Такую возможность появилась благодаря поддержке администрации муниципалитета.

Как отметил руководитель регионального отделения Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин, запросы на строительные материалы от бойцов поступают регулярно. По его словам, на передовой нужны не только древесина, но и баннерная ткань, инструменты и другие материалы.

«Всё это помогает оборудовать позиции, укреплять блиндажи и создавать хотя бы минимальные бытовые условия для наших ребят. Мы благодарны всем, кто уже помогает. Если у предприятий, организаций или неравнодушных жителей есть возможность передать строительные материалы, инструменты или другие необходимые вещи, будем рады такой поддержке», — сказал Виталий Брыкин.

Ранее стало известно о том, что в Башкирии волонтёры СВО могут получить новую меру поддержки. Подробности в этой публикации ИА «Башинформ».

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