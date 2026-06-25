Волонтёры Башкирии заготовили древесину для строительства блиндажей

Народный фронт и группа единомышленников «За Победу!» заготовили древесину для участников СВО, выполняющих боевые задачи на Авдеевском направлении. Пиломатериалы пойдут на строительство блиндажей и фортификационных сооружений, сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального отделения ОНФ.

С инициативой подготовить стройматериалы для фронта выступили добровольцы гуманитарных конвоев Альфред Сафин и Руслан Галиханов. Они формируют по запросам подразделений гуманитарные грузы, регулярно выезжают с ними в зону СВО и знают, в чём нуждаются наши военнослужащие. Поэтому, когда бойцы попросили помочь строительными материалами, волонтёры откликнулись сразу.

«Мы постоянно на связи с бойцами и стараемся помогать именно тем, что им нужно. В этот раз поступил запрос на древесину для строительства блиндажей и укреплений. Как это часто бывает в добрых делах, вслед за просьбой нашлись и возможности. Делянку предоставила администрация Калининского района Уфы. К заготовке подключились друзья, коллеги и просто неравнодушные люди», — сказал Руслан Галиханов.