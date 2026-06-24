Янаульский лесхоз Башкирии отправил в зону СВО 15 тонн гуманитарного груза

В зону проведения СВО отправлена очередная партия гуманитарной помощи, сформированная Янаульским лесхозом совместно с местными предпринимателями. Благодаря слаженной работе сбор и отправка груза были выполнены в кратчайшие сроки. Общий вес конвоя составил 15 тонн.
В состав груза вошли запрошенные бойцами 20 кубометров пиломатериалов, маскировочные сети, противодроновые одеяла, лопаты, пилы, а также одежда, питьевая вода, средства личной гигиены и медикаменты.
Ранее лесоводы Белокатайского района по просьбе военнослужащих передали в зону СВО пульты и модули управления дронами, комплекты медиаконвертеров и оборудование для обеспечения стабильного интернет-соединения. А Янаульский лесхоз отправил на фронт около 10 кубометров необрезной доски хвойных пород.
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