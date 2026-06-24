Студент из Башкирии взял академотпуск для службы оператором БПЛА на СВО

Главным героем телемоста стал рядовой Иниль Султанов. Молодой человек учился на третьем курсе колледжа в Стерлитамаке. Он взял академический отпуск, заключил специальный контракт с минобороны и сейчас проходит службу в должности оператора FPV-дрона на оптоволокне. Оператор дронов рассказал участникам встречи о своей мотивации, показал снаряжение и экипировку, предоставляемую оборонным ведомством страны, а также поделился личными историями об освоении военно-учётной специальности.

«Учился я на механика. Конечно же, это было не так — вот возьму и подпишу контракт. Обдумывал решение. Думал, как сказать матери и отцу. Я каждый день с ними на связи, родители называют меня героем. Высылаю им фотографии, они мне свои. Они интересуются каждый день моими делами, вплоть до того, что я ел сегодня. Еда здесь отличная, всё хватает. Проходим обучение, самое главное – знать теорию. В процентном отношении 80% теоретические занятия, остальные 20 — полёты. Изучили части дронов, антенны, передатчики, пропеллеры, рамы, фюзеляжи, АКБ, прошивки, программы – в общем, всю базу. Очень много информации, которую надо учить и запоминать. После окончания СВО хотел бы доучиться, завести семью и продолжать гражданскую работу», — сказал Иниль Султанов.

В военном комиссариате Оренбургской области, где проходило мероприятие, представитель командования подразделения войск беспилотных систем, Герой России капитан Тельман Уралбаев отметил актуальность и востребованность нового высокотехнологичного рода войск в Вооружённых Силах России.