Студент из Башкирии взял академотпуск для службы оператором БПЛА на СВО

Участники СВО рассказали о своей службе и выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, поделились историями из реальной боевой работы и объяснили особенности подписания контракта с Минобороны России.
Главным героем телемоста стал рядовой Иниль Султанов. Молодой человек учился на третьем курсе колледжа в Стерлитамаке. Он взял академический отпуск, заключил специальный контракт с минобороны и сейчас проходит службу в должности оператора FPV-дрона на оптоволокне. Оператор дронов рассказал участникам встречи о своей мотивации, показал снаряжение и экипировку, предоставляемую оборонным ведомством страны, а также поделился личными историями об освоении военно-учётной специальности.
«Учился я на механика. Конечно же, это было не так — вот возьму и подпишу контракт. Обдумывал решение. Думал, как сказать матери и отцу. Я каждый день с ними на связи, родители называют меня героем. Высылаю им фотографии, они мне свои. Они интересуются каждый день моими делами, вплоть до того, что я ел сегодня. Еда здесь отличная, всё хватает. Проходим обучение, самое главное – знать теорию. В процентном отношении 80% теоретические занятия, остальные 20 — полёты. Изучили части дронов, антенны, передатчики, пропеллеры, рамы, фюзеляжи, АКБ, прошивки, программы – в общем, всю базу. Очень много информации, которую надо учить и запоминать. После окончания СВО хотел бы доучиться, завести семью и продолжать гражданскую работу», — сказал Иниль Султанов.
В военном комиссариате Оренбургской области, где проходило мероприятие, представитель командования подразделения войск беспилотных систем, Герой России капитан Тельман Уралбаев отметил актуальность и востребованность нового высокотехнологичного рода войск в Вооружённых Силах России.
«У меня сейчас краткосрочный отпуск. Во время отдыха приехал в военкомат, чтобы рассказать студентам ту информацию, которая происходит в реальности на линии боевого соприкосновения. Люди могут напрямую задать вопросы: „А как там?“, „Что происходит?“, „А правда ли это?“. Наши бойцы готовы ответить на все вопросы, не скрывая ничего.
В Покровске, который освобождали с моим батальоном, мы встретили мирных жителей. Они радовались, встречали, обнимали. Неонацисты издевались над ними. Враг, отступая, бил по городу беспорядочно, несмотря на то, есть ли там гражданские или Вооружённые силы России. Поэтому беспилотные системы, в первую очередь, это — огневая поддержка штурмовиков. Для нас важно, чтобы штурмовик остался жив и вернулся домой. А чтобы это сделать, нам надо увеличить и улучшить огневую поддержку.
Сейчас беспилотные системы развиваются, её подразделения наносят высокоточные удары. Мы воюем с противником, который прячется за спинами мирных жителей, прикрывается людьми, как живым щитом. Наша задача – освободить народ. С помощью беспилотников выявляем и уничтожаем врага, но чтобы не задеть гражданских», — поделился Тельман Уралбаев.
Во время телемоста из зоны СВО на связь с представителями вузов и ссузов вышел заместитель командира батальона войск БПС по военно-политической работе Салават Валиев.
«Мы постарались во время телемоста объяснить задачи и функции беспилотных систем, рассказать о её необходимости и важности. Рассказали, чтобы понимали условия службы, наш образ жизни, задачи. У нас проходит отбор по спецконтракту, то есть на один год. В нашем батальоне служат военнослужащие разных возрастов, в том числе студенты. Среди них есть программисты, а также те, кто не имел отношения к подобного рода профессиям. Но они хотят служить, им интересно, стремятся повышать свои навыки и умения. По истечении срока контракта военнослужащий увольняется. За это время им предоставляются все меры поддержки и соцгарантии. У нас категорически запрещается переводить операторов БПЛА в другие какие-либо подразделения. Запрет связан с тем, что они проходят многогранное обучение, то есть они востребованы в своей сфере», — рассказал Салават Валиев.
Обучение в подразделении БПЛА идёт полтора месяца, новобранцы изучают сборку-разборку FPV-дрона, тренируются на симуляторах, учатся паять микросхемы. После этого занятия продолжаются с малыми коптерами. Дроноводы учатся взлетать и совершать посадку. Об этом рассказал начальник расчёта БПЛА Андрей Горбунов.
«После всего этого переходим к работе с настоящими FPV-дронами. Летаем, зависаем. Летать надо медленно. Как говорится, летать быстро сможет почти любой. А нам важно летать не спеша. К противнику надо подлететь медленно, выявить место, где он прячется, и уничтожить. Кроме того, надо выполнить доставку штурмовикам того, в чём они нуждаются — провизия, вода, медикаменты и другие вещи. Оператор знает точку, подлетает, сажает коптер, освобождается от посылки и улетает обратно. Сам я обучился работе с FPV-дроном за более полтора месяца. До этого был танкистом — механиком-водителем. В зоне СВО служу с 2022 года. Принимал участие в боевых операциях за Сватово, Кременную, Авдеевку и Покровское направление», — сказал Андрей Горбунов.
Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.
Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.
Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.
Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.
Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.
Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.
Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.
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