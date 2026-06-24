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07:04 (UTC+5), 24 Июня 2026

Бойца из Башкирии наградили орденом и медалью за участие в операции «Поток»

Участника СВО из Кушнаренковского района с позывным «Уфа» наградили орденом Мужества и медалью генерала Шаймуратова за героизм, проявленный в ходе легендарной операции «Поток». Об этом сообщает канал «Башкирский батальон».

Фото: «Башкирский батальон» | МАКС
Эдуард Кускарбеков

Операция «Поток», проведённая 8 марта 2025 года, стала одной из самых дерзких и уникальных за весь период специальной военной операции. Тогда 820 российских военнослужащих совершили то, что казалось невозможным. Они прошли 15 км по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород диаметром полтора метра и вышли в тыл противника на территории Курской области.

Группа российских бойцов, в состав которой входил и «Уфа», в условиях полной темноты, при нехватке воздуха с остатками паров метана, двигалась в полусогнутом состоянии с дополнительным снаряжением весом до 40 килограммов. Они перемещались в замкнутом пространстве четверо суток без достаточного количества воды и еды. Внезапное появление наших штурмовиков стало для противника полной неожиданностью. Выход подразделений из трубы дезорганизовал оборону ВСУ, что позволило российским войскам освободить Суджу и практически всю Курскую область.

Ранее студент из Башкирии взял академический отпуск для службы оператором БПЛА на СВО.

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