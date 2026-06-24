Бойца из Башкирии наградили орденом и медалью за участие в операции «Поток»

Операция «Поток», проведённая 8 марта 2025 года, стала одной из самых дерзких и уникальных за весь период специальной военной операции. Тогда 820 российских военнослужащих совершили то, что казалось невозможным. Они прошли 15 км по газопроводу Уренгой — Помары — Ужгород диаметром полтора метра и вышли в тыл противника на территории Курской области.
Группа российских бойцов, в состав которой входил и «Уфа», в условиях полной темноты, при нехватке воздуха с остатками паров метана, двигалась в полусогнутом состоянии с дополнительным снаряжением весом до 40 килограммов. Они перемещались в замкнутом пространстве четверо суток без достаточного количества воды и еды. Внезапное появление наших штурмовиков стало для противника полной неожиданностью. Выход подразделений из трубы дезорганизовал оборону ВСУ, что позволило российским войскам освободить Суджу и практически всю Курскую область.
Ранее студент из Башкирии взял академический отпуск для службы оператором БПЛА на СВО.
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