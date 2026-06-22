Семья Батухтиных из Башкирии передала бойцу СВО автомобиль

Дмитрий Батухтин из Благовещенска и его супруга отдали свой УАЗ участнику СВО с позывным «Казак». О патриотическом поступке семьи рассказала глава администрации муниципалитета Анна Карабанова.

По словам главы семьи, внедорожник простаивает в гараже без дела, и супруги решили отдать технику на нужды фронта.

«Много запросов с фронта на УАЗ, автомобили, мотоциклы, питбайки. Пишут с фронта почти каждую неделю. Недавно был звонок — родители подростка хотят передать на фронт питбайк — купили своему сыну, но уже получили штраф, да и боятся за то, что разобьётся. Говорят, что там на фронте питбайк будет нужнее», — написала Анна Карабанова в своих соцсетях.

Ранее ИА «Башинформ» сообщило о том, что мотострелковому полку «Башкортостан» вручили боевое знамя Минобороны РФ.