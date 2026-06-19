Артур Юмагужин рассказал, какие операторы БПЛА из Башкирии нужны на СВО

Об этом «Башинформу» сказал советник Главы Башкирии по взаимодействию с войсками национальной гвардии РФ Артур Юмагужин.
Офицер отметил, что на фронте ждут операторов беспилотников. По словам Артура Юмагужина, сейчас идёт активное пополнение войск беспилотных систем. В подразделения дроноводов записываются молодые, толковые мужчины. Правда, одного желания мало, надо владеть некоторыми навыками, например, уметь ориентироваться на местности или паять микросхемы. Но если контрактник принял твёрдое решение служить на СВО оператором БПЛА, его всему научат, отметил Артур Юмагужин.
«Чтобы стать оператором БПЛА, нужно желание служить Отчизне и любить Родину. Бойцов научат. Тем более нынешнее поколение знает, как пользоваться компьютерами, другими гаджетами. У парней хорошая память, зоркие глаза, умелые пальцы. Так что они вполне способны стать талантливыми дроноводами.
Отмечу, что на передовой в подразделениях очень много ребят из Башкортостана, молодых патриотов. Они мотивированы и готовы служить стране. Если честно, они не боятся войны. Когда разговариваю с ними, часто слышу: „Я не боюсь, готов идти куда угодно, поставленную задачу выполню“. Есть много тех, кто уже готов идти в атаку. Но нужны операторы БПЛА. Набор идёт, с парнями работают инструкторы, новобранцев всему учат. У штурмовиков своя задача, у дроноводов своя, но все они работают в тесной связке. Поэтому и боевые задачи решаются эффективно. Ситуацией владею, знаю, о чём говорю», — сказал Артур Юмагужин.
Рассказывая о фронте, он добавил, что на передовой служат солдаты, способные в полевых мастерских изготовить дроны самостоятельно. Их умения неоднократно выручали операторов БПЛА.
«В родном Башкортостане налажено производство БПЛА. За это бойцы благодарят правительство республики и лично Главу Радия Фаритовича Хабирова. Родной край присылает надёжные и проверенные беспилотники. В наших подразделениях есть специалисты, которые изучают работу дронов. Замечания и предложения учитываются в производстве, коррективы вносятся. Но самая важная часть на пути к победе — это наши бесстрашные, отважные воины», — отметил Артур Юмагужин.
Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.
Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.
Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.
Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.
Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.
Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.
Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.
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