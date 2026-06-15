Участники СВО из Башкирии получили 20 тонн гуманитарного груза

Гуманитарную помощь получат 45 подразделений, в первую очередь штурмовики. Имущество в зону спецоперации привезли в семи автомобилях. Поддержку в транспортировке оказали управление специальной связи по РБ и администрация Иглинского района.

«Каждый такой конвой, а для Народного фронта и партнёров это уже 61 поездка за этот год, собирается всем миром. Волонтёры, предприятия, организации, жители республики — каждый помогает чем может. Кто-то передаёт автомобиль, кто-то закупает технику, кто-то приносит самое необходимое. Так из отдельных добрых поступков складывается большая народная поддержка», — отметили в ОНФ в Башкортостане.