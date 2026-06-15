Участники СВО из Башкирии получили 20 тонн гуманитарного груза

Из Башкирии в зону СВО доехал очередной гуманитарный конвой. Как сообщает региональное отделение ОНФ, военнослужащие получили 20 тонн имущества.
Обоз доставил легковой автомобиль, предоставленный для нужд фронта уфимским профессором Олегом Лянцевым. Один из столичных университетов отправил бойцам квадрокоптеры и детекторы дронов.
Гуманитарную помощь получат 45 подразделений, в первую очередь штурмовики. Имущество в зону спецоперации привезли в семи автомобилях. Поддержку в транспортировке оказали управление специальной связи по РБ и администрация Иглинского района.
«Каждый такой конвой, а для Народного фронта и партнёров это уже 61 поездка за этот год, собирается всем миром. Волонтёры, предприятия, организации, жители республики — каждый помогает чем может. Кто-то передаёт автомобиль, кто-то закупает технику, кто-то приносит самое необходимое. Так из отдельных добрых поступков складывается большая народная поддержка», — отметили в ОНФ в Башкортостане.
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