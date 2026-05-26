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05:37 (UTC+5), 26 Мая 2026

Профессор из Башкирии передал автомобиль для нужд СВО

Фото: стоп-кадр видео | ОНФ в Башкортостане
Эдуард Кускарбеков

Из Уфы в зону специальной военной операции отправится легковой автомобиль ВАЗ-2107. Технику военнослужащим передал профессор, доктор технических наук Олег Лянцев. Машину на передовую в составе ближайшего конвоя доставят представители Народного фронта в Башкирии.

Раньше «семёрка» принадлежала отцу Олега Дмитриевича. Корни семьи Лянцевых — луганские. Там и сейчас живут его родные. Поэтому решение о передаче автомобиля стало для профессора однозначным.

«Бойцам нужна поддержка. Им важно иметь транспорт для выполнения боевых задач. Оставаться в стороне в такой ситуации нельзя», — убеждён Олег Лянцев.

В семье Лянцевых машину 1990 года выпуска нежно называют «Валентиной». Всё дело в цвете, именно так обозначил его производитель. Несмотря на солидный возраст, «Валентина» находится в отличном состоянии. Перед передачей Олег Дмитриевич заменил все необходимые детали, и теперь автомобиль готов работать на переднем крае. Технику передадут в одно из штурмовых подразделений.

Видео: ОНФ в Башкортостане | МАКС
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