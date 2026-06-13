Для участников СВО с инвалидностью в Башкирии подготовили 500 рабочих мест

Поддержка компаний, которые организовывают рабочие места для участников СВО с инвалидностью, проходит в рамках национального проекта «Кадры», инициированного президентом России Владимиром Путиным. 615 работодателей Башкирии заявили о трех тысячах подобных вакансий с зарплатой более 50 тысяч рублей.

«В их числе почти 500 вакансий для трудоустройства граждан с инвалидностью. На каждого сотрудника с инвалидностью предприятие может привлечь до 200 тысяч рублей для организации рабочего места и необходимой инфраструктуры для беспрепятственного доступа к нему», — рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова.

В профильном ведомстве напомнили, что с 2025 года в регионе создано 89 рабочих мест, в том числе 19 мест для трудоустройства участников СВО с инвалидностью. По линии Соцфонда работодателям компенсируются затраты до 200 тысяч рублей на оборудование рабочих мест для трудоустройства инвалидов I и II групп; ветеранов боевых действий, имеющих инвалидность (вне зависимости от группы инвалидности). Субсидию можно направить на закупку основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели, а также услуги монтажа и установки. Одним из ключевых условий является найм ветерана СВО участника с инвалидностью на срок не менее 9 месяцев, что указывается в трудовом договоре.

Министр отметила, что по итогам 2025 года республика заняла четвертое место в России по количеству созданных рабочих мест для инвалидов.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что бойцы СВО из Башкирии смогут получить профессию без отрыва от службы.