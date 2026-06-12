За Родину и Победу. Как в Башкирии готовят бойцов войск беспилотных систем

Об этом «Башинформу» сказал руководитель подразделения беспилотных объединённых технологий Рэдвал Неволин.
Рэдвал Неволин и его коллеги регулярно занимаются с новобранцами, выбравшими службу в зоне СВО в должности операторов БПЛА. Ознакомительные занятия проходят в пункте отбора граждан на военную службу по контракту «Защитник». Инструкторы Центра тактической и специальной тактической подготовки операторов беспилотников имени Владлена Татарского объясняют бойцам устройство дронов и дают им азы управления. Так они определяют профпригодность военнослужащего.
В начале СВО использовались в основном коммерческие дроны — мавики. Они выполняли только функцию наблюдения, то есть бойцы видели то, что недоступно глазу, и корректировали огонь. Позже наши специалисты начали ставить на них системы сброса «колокольчиков», «морковок» и другие боеприпасы. Сейчас основной упор делается на ударные FPV.
Поэтому, как ранее сообщал «Башинформ», мужчин, желающих служить в рядах войск беспилотных систем, много. Все они проходят медосмотр и тестирование, по результатам которых определяется специализация будущих дроноводов.
«Мы делим их на группы. В одной из них те, чьи гражданские профессии так или иначе связаны с электроникой. В другой группе — операторы БПЛА. Есть группа айтишников, программистов. Эти специалисты тоже очень востребованы в войсках беспилотных систем. Но есть люди, которые сначала попадают на обслуживание коптеров, они собирают дроны, нарабатывают моторику, а потом сдают тестирование и переходят в пилоты», — рассказал Рэдвал Неволин.
Инструкторы показали слушателям, как управлять дроном на примере квадрокоптера DJI. Контрактники внимательно слушали каждое слово, запоминали действия, которые затем закрепили во время практических занятий.
«Что нужно, чтобы научиться управлять дроном? Его может освоить любой человек, но требуется определённая моторика. Например, я после ранения не мог управлять. Что сделал? Купил игровую консоль, играл, чтобы наработать мелкую моторику», — сказал бойцам Рэдвал Неволин.
Конечно же, основная подготовка будет проходить на полигонах вооружённых сил России и по прибытии в подразделение. Но уже в Уфе становится понятно, кто способен управлять стиками пульта и наблюдать за землёй с высоты птичьего полёта.
«Мы оказываем полную поддержку нашим уроженцам Башкортостана в Центральном военном округе — это самый большой научный центр по подготовке операторов БПЛА, — продолжает разговор Рэдвал Неволин с контрактниками. — Сейчас новая военно-учётная специальность набирает обороты, специалисты на фронте нужны. Но также их умения будут востребованы и в гражданских сферах деятельности. Например, беспилотные авиасистемы применяют крупные нефтяные и нефтеперерабатывающие компании. Они платят очень хорошие деньги. Может, конечно, меньше, чем в зоне СВО, но всё же очень достойную зарплату».
На фронте уже служат операторы БПЛА из Башкирии. На их счету сотни единиц поражённой боевой техники, укреплений и живой силы ВСУ. При этом сами бойцы находятся на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения. Они — снайперы новой формации, подчеркнул Рэдвал Неволин.
«Башинформ» поинтересовался, есть ли отклики командиров с фронта. Очень много, отметил Рэдвал Неволин.
«У нас очень большая обратная связь. Помимо благодарственных писем от командующих практически всех армий, есть чаты с нашими парнями, которые прошли у нас обучение. Это взаимовыгодно. Если наш оператор сбил дрон противника, разобрал его, рассказал нам о составе и программном обеспечении, мы здесь, используя оборудование центра, детально анализируем и тут же придумываем средства противодействия. Передаём информацию на передовую. Благодаря этому идёт постоянное развитие, мы не стоим на месте. Но самое важное, что дрон, который стоит 30 тысяч рублей, может уничтожить танк, стоимостью несколько сотен тысяч долларов, а то и миллион», — сказал Рэдвал Неволин.
Жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.
Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.
Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.
Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.
Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.
Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.
Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.
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