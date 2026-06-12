За Родину и Победу. Как в Башкирии готовят бойцов войск беспилотных систем

В начале СВО использовались в основном коммерческие дроны — мавики. Они выполняли только функцию наблюдения, то есть бойцы видели то, что недоступно глазу, и корректировали огонь. Позже наши специалисты начали ставить на них системы сброса «колокольчиков», «морковок» и другие боеприпасы. Сейчас основной упор делается на ударные FPV.

Поэтому, как ранее сообщал «Башинформ», мужчин, желающих служить в рядах войск беспилотных систем, много. Все они проходят медосмотр и тестирование, по результатам которых определяется специализация будущих дроноводов.

«Мы делим их на группы. В одной из них те, чьи гражданские профессии так или иначе связаны с электроникой. В другой группе — операторы БПЛА. Есть группа айтишников, программистов. Эти специалисты тоже очень востребованы в войсках беспилотных систем. Но есть люди, которые сначала попадают на обслуживание коптеров, они собирают дроны, нарабатывают моторику, а потом сдают тестирование и переходят в пилоты», — рассказал Рэдвал Неволин.

Инструкторы показали слушателям, как управлять дроном на примере квадрокоптера DJI. Контрактники внимательно слушали каждое слово, запоминали действия, которые затем закрепили во время практических занятий.