Глава города Башкирии доставил в зону СВО гуманитарный груз

Из Агидели в Запорожскую область доставили очередной гуманитарный конвой. Миссию возглавил глава администрации города Денис Ирназаров, сообщает канал «Башкирский батальон» в МАКСе.
Бойцы получили автомобиль, для перевозки личного состава, оборудования, воды и продуктов, а также генераторы, строительные материалы и инструменты, запасные части для ремонта техники, адресные посылки от родственников и детские письма. Имущество сформировано по заявкам военнослужащих.
В ответ бойцы передали для городского музея Агидели сбитый дрон ВСУ.
Ранее «Башинформ» сообщил о поступлении Героя России Василя Ямалетдинова из Салаватского района в Академию Главы Республики Башкортостан.
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