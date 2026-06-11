Участник СВО из Башкирии уничтожил пункт управления дронами ВСУ

Участник СВО из Башкирии, наводчик-оператор батальона имени Минигали Губайдуллина мотострелкового полка «Башкортостан» сержант Сергей Жуков проявил грамотность при выполнении боевой задачи. О героизме бойца сообщает «Башкирский батальон».

Расчёт сержанта Жукова получил приказ уничтожить позицию ВСУ. Несмотря на активное применение противником БПЛА, наши военнослужащие пешком добрались до места назначения и заняли выгодную позицию в непосредственной близости от боевиков.

Проявив хладнокровие и высокое профессиональное мастерство, группа развернула реактивную установку. Точным попаданием с расстояния 17 километров расчёт сержанта Жукова уничтожил вражеский пункт управления дронами. Это позволило российским штурмовым подразделениям выполнить боевую задачу без потерь.

За проявленные героизм и самоотверженность Сергей Жуков представлен к государственной награде.

Ранее в Уфе торжественно проводили на фронт участников СВО.