Молодожёны из Башкирии отправили в зону СВО гуманитарный груз

Молодая семья из Балтачевского района сама подготовила и отправила в зону СВО гуманитарный груз. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Ильгиз Субушев.
По его словам, Айдар и Айгуль буквально недавно поженились, но вместо свадебного путешествия молодожёны решили начать семейную жизнь с доброго дела — помощи участникам СВО.
Глава семьи сам в прошлом принимал участие в выполнении боевых задач. Айдар — ветеран боевых действий, поэтому не понаслышке знает, что нужно бойцам на передовой, какие вещи и приспособления облегчают солдатский быт и помогают выполнять боевые задачи.
«Тот факт, что молодая семья в свои первые совместные дни думает о тех, кто на фронте — это пример настоящей гражданской зрелости, патриотизма и огромного доброго сердца», — написал Ильгиз Субушев в своём МАКС.
Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о помощи волонтёров республики семьям участников СВО.
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