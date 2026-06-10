Молодожёны из Башкирии отправили в зону СВО гуманитарный груз

Молодая семья из Балтачевского района сама подготовила и отправила в зону СВО гуманитарный груз. Об этом сообщил глава администрации муниципалитета Ильгиз Субушев.

По его словам, Айдар и Айгуль буквально недавно поженились, но вместо свадебного путешествия молодожёны решили начать семейную жизнь с доброго дела — помощи участникам СВО.

Глава семьи сам в прошлом принимал участие в выполнении боевых задач. Айдар — ветеран боевых действий, поэтому не понаслышке знает, что нужно бойцам на передовой, какие вещи и приспособления облегчают солдатский быт и помогают выполнять боевые задачи.

«Тот факт, что молодая семья в свои первые совместные дни думает о тех, кто на фронте — это пример настоящей гражданской зрелости, патриотизма и огромного доброго сердца», — написал Ильгиз Субушев в своём МАКС.

Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о помощи волонтёров республики семьям участников СВО.