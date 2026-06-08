Командира отделения из Башкирии наградили Георгиевским крестом

Участник специальной военной операции из Башкирии, командир отделения одного из полков 20-й армии сержант Данила Воронов проявил героизм при выполнении боевых задач.
Как сообщает канал «Башкирский батальон», штурмовая группа под командованием Воронова захватила опорный пункт ВСУ. Несмотря на полученное ранение, сержант продолжил координировать действия солдат. Атаки удалось отбить, позиции остались за нашими бойцами. Противник отступил.
Во время другой боевой задачи, обороняя опорный пункт, Данила Воронов с учётом маршрутов БПЛА противника грамотно организовал посты воздушного наблюдения. Благодаря этому подразделение уничтожило семь дронов ВСУ.
За мужество и храбрость, проявленные при выполнении боевых задач, Данила Воронов награждён Георгиевским крестом IV степени и медалью «За отвагу».
Ранее участников СВО наградил Глава Башкирии Радий Хабиров.
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