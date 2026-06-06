В Башкирии собрали большую партию гуманитарной помощи для бойцов СВО

«Мы передали его бригаде генератор, лопаты штыковые и совковые, бытовые товары, средства личной гигиены, продукты питания, крупы, комплекты нижнего белья, канцтовары, постельные принадлежности, ватные матрасы, – уточнил Илвир Нурдавлятов. – Благодарю председателя регионального отделения Российского союза ветеранов боевых действий «Брат», руководителя конвойной команды «Сильные духом 102», «Все для Победы» Василия Рыбакова за помощь в сборе посылок для наших защитников».
Ранее жительница Башкирии доставила гуманитарный груз сыновьям в зону СВО.
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