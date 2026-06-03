Жительница Башкирии доставила гуманитарный груз сыновьям в зону СВО

Глава одного из сельсоветов республики Гульнафис Гафиева поехала с гуманитарной миссией в зону СВО, где служат оба её сына. Об этом сообщает канал «Башкирский батальон».

Сыновья Гульнафис Гафиевой – кадровые офицеры с позывными «Гуф» и «Уран» выполняют на фронте боевые задачи с 2022 года. Всё это время мать живёт в постоянном ожидании вестей с передовой. Недавно женщина организовала отправку гуманитарной помощи и лично сопроводила груз до места назначения, чтобы увидеть своих героев.

Ранее молодой житель Белебеевского района ушёл служить на СВО вслед за своим отцом.