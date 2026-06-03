Молодой житель Башкирии ушёл на СВО служить оператором БПЛА

Молодой житель Белебеевского района подписал контракт с Минобороны РФ для службы в зоне СВО. Боец, как только подошло время, отправился на передовую вслед за отцом и теперь служит в рядах ВДВ оператором БПЛА.
Отец дроновода ушёл на фронт в августе 2023 года, тоже в составе десантных штурмовых войск. В ходе боевых действий мужчина получил ранение, после восстановления вернулся в строй.
Другие жители Башкирии, желающие вступить в войска беспилотных систем, могут узнать все подробности на сайте о призыве по контракту башбат.рф. Портал дополнился информацией о преимуществах войск БПЛА, сообщало ранее агентство.
Напомним главные преимущества службы в войсках беспилотных систем. Так, для операторов БПЛА обеспечен повышенный уровень безопасности. Их служба идёт вдали от линии боевого соприкосновения.
Также минобороны предлагает гибкие сроки службы. Контракт заключается на срок от одного года, что позволяет оценить специфику службы. Военнослужащий сможет уволиться либо заключить новый контракт.
Бойцам гарантируется сохранение специальности. В контракте с оборонным ведомством страны прописано, что военнослужащего нельзя перевести без его согласия на другую специальность, не связанную с управлением БПЛА, либо в другой вид (род) войск.
Контрактники в сфере БПЛА получают полный социальный пакет. На них распространяются все предусмотренные законодательством выплаты, льготы и социальные гарантии.
Кроме того, есть специальные условия студентам. Обучающиеся в вузах имеют право заключить контракт, взяв академический отпуск, а после службы восстановиться уже на бюджет.
Есть доплата за эффективность. Тем, кто успешно поражает цели противника, полагается от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.
Эту и другую важную информацию интересующиеся службой в рядах подразделений БПЛА могут узнать на сайте башбат.рф, а также по номеру 122.
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