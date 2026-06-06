Компьютерщик из Башкирии стал в зоне СВО результативным оператором БПЛА

Родные понимали его желание, но отпускать не хотели, однако со временем они смирились с выбором мужа и отца. Историей о военнослужащем поделилась администрация Иглинского района.

До подписания контракта с Минобороны России «Ставрос» получил специальность «техник-программист», занимался ремонтом компьютеров, ноутбуков и прошивкой смартфонов. Эти навыки и умения стали главными критериями при выборе военной специальности. Сейчас «Ставрос» служит оператором FPV-дронов в войсках беспилотных систем.

На счету «Ставроса» несколько уничтоженной техники ВСУ, наблюдательных пунктов, огневых позиций, орудий, миномётов и точек БПЛА противника.

«Делаю всё, чтобы нашим парням на передовой дышалось легче», — говорит боец.

За мужество и отвагу «Ставрос» награждён медалью Жукова, медалью генерала Шаймуратова, а также медалями «За воинскую доблесть» и «За боевые отличия».