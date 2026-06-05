Владимир Путин наградил бойца с позывным «Племяш» из Башкирии

При выполнении боевых задач он обнаружил и сбил несколько вражеских беспилотников, что позволило предотвратить атаку на позиции российских войск, сообщает телеграм-канал «Башкирский батальон».

«Племяш» находится на передовой с 2024 года, служит в противотанковом дивизионе. Ранее оператор БПЛА был награждён медалями «За боевые отличия» и «За разминирование» Министерства обороны РФ.

Ранее «Башинформ» публиковал историю командира боевой машины артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова полка «Башкортостан» Динара Мигранова, который в одиночку отразил атаку 12 вражеских дронов.