Командир из Башкирии в одиночку уничтожил на СВО 12 вражеских дронов

Командир боевой машины артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова полка «Башкортостан» Динар Мигранов в одиночку отразил атаку вражеских дронов.
Во время выполнения одной из боевых задач расчёт сержанта Мигранова атаковали вражеские беспилотники. Командир боевой машины продолжил работать на огневой позиции. Он в одиночку отразил 12 дронов и параллельно руководил расчётом, поддерживая артиллерийским огнём пехоту. Атаку противника удалось сорвать.
За храбрость и отвагу Динар Мигранов награждён медалью генерала Шаймуратова и представлен к государственной награде.
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