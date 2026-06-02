Боец из Башкирии организовал в зоне СВО стратегическую переправу

Участник СВО из Янаульского района с позывным «Али» приехал в родное село в краткосрочный отпуск. За время службы на передовой военнослужащий заслужил пять боевых наград, одной из которых ефрейтора наградили за возведение переправы, позволившей российской боевой технике продвинуться на донецком направлении. О подвиге воина сообщается на канале «Башкирский батальон».

«Али» служит в Вооружённых силах России с 2019 года. Отслужив срочную службу, мужчина принял решение подписать контракт с министерством обороны. К началу СВО янаулец уже считался опытным бойцом. В его послужном списке — участие в боях под Киевом, служба в Луганске, сейчас защищает Донецк.

Основной задачей ефрейтора является доставка боеприпасов на передовые позиции, что связано с ежедневным риском для жизни из-за постоянных обстрелов опасных маршрутов. Мужество и профессионализм военнослужащего отмечены медалями «За боевые отличия», Жукова, «За воинскую доблесть» 1-й и 2-й степеней, а также «За усердие при выполнении задач инженерного обеспечения».

Особую гордость у сослуживцев вызывает подвиг «Али» при выполнении инженерных задач. Он отличился при строительстве моста, который сыграл ключевую роль в продвижении тяжелой военной техники.

«Мы здесь как одна семья. Друг за друга горой, — говорит „Али“. — Я знаю, когда мир наступит, а он обязательно наступит, продолжу крутить баранку. Но только в качестве обычного водителя обычного мирного времени».

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