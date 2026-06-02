19-летняя «Вишня» из Башкирии спасала бойцов на передовой

Глава администрации Уфимского района рассказал историю 19-летней «Вишни», отслужившей в зоне СВО.

Юная девушка однажды поехала с гумконвоем на передовую. Там, услышав от бойцов, что не хватает людей, которые могли бы оказывать первую медицинскую помощь, подписала контракт.

«Вишня» прошла специальные курсы внутри подразделения и стала стрелком-санитаром. Полгода она провела в зоне СВО, пока её часть не расформировали. Вернувшись, она всё равно продолжает помогать. Недавно девушка обратилась к волонтёрским штабам района и за короткий срок организовала сбор гумконвоя.

Сейчас «Вишня» вместе с подругой преподаёт основы полевой медицины в учебных заведениях Уфы и планирует поступить в медицинский колледж, чтобы навсегда связать свою судьбу со спасением жизней.

«Вишне сегодня исполнилось 19 лет. Смотря на эту юную, но уже такую зрелую девушку, в её глазах видишь не по годам взрослую решимость. Пользуясь случаем, я поздравил её с днём рождения и от всей души пожелал счастья, крепкого здоровья и, конечно, мирного неба над головой», – написал Николай Ельников.

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