Ветеранов СВО из Башкирии указом президента наградили медалями

Ветераны СВО из Стерлитамака Руслан Исхаков и Айрат Хакимов награждены высокими государственными наградами. Указом президента России Руслан Исхаков награждён медалью «За отвагу», Айрат Хакимов — «За храбрость» II степени. Награды им вручили глава администрации города Эмиль Шаймарданов и военный комиссар Стерлитамака Анатолий Ревунов.

Руслан Исхаков и Айрат Хакимов служили в зоне СВО с осени 2022 года. Боевые задачи выполняли на территории ЛНР. Домой с фронта мужчины вернулись в 2025 году.

Ветераны сейчас занимаются своим будущим. Например, Айрат Хакимов развивает собственную мастерскую по изготовлению изделий из металлоконструкций.

Ранее жительница Башкирии доставила гуманитарный груз сыновьям в зону СВО.