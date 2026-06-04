Радий Хабиров оценил показатель трудоустройства бойцов СВО в Башкирии

На полях ПМЭФ-2026 Глава Башкортостана Радий Хабиров в беседе с журналистом ИА «Башинформ» обозначил хорошие результаты республики в сфере реабилитации и трудоустройства вернувшихся бойцов СВО.
«Мы организовали в республике комплексную работу по поддержке участников специальной военной операции. Три четверти наших ребят, которые вернулись с передовой, уже трудоустроили. Это хороший показатель, который отражает нашу общую заботу о бойцах», — сказал Радий Хабиров.
Ранее руководитель республики рассказал на ПМЭФ-2026 о духовной поддержке участников СВО.
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