Мама погибшего бойца из Башкирии прошла обучение в проекте «СВОя сила»

Мама погибшего воина из Благовещенского района Илюся Ахметова прошла обучение в проекте «СВОя сила».

27 сентября 2024 года в зоне проведения специальной военной операции погиб её единственный сын. Илюся Анасовна дала себе время погоревать, а затем стала помогать бойцам – собирала гуманитарную помощь. В фонде «Защитники Отечества» активистке подсказали, что есть такой обучающий проект – «СВОя сила». И она решилась попробовать принять в нем участие.

Обучение стартовало осенью 2024 года. В мае 2026 года завершился четвертый поток. Проект направлен на психологическую реабилитацию и профессиональную поддержку членов семей участников специальной военной операции. Главная цель «СВОей силы» – помочь близким военнослужащих преодолеть кризис, обрести новую жизненную силу и стать подготовленными консультантами. Принцип работы: «равный — равному», чтобы оказывать помощь другим, находящимся в схожей ситуации.

«Пришлось реально учиться, слушать онлайн-лекции, нельзя было пропускать занятия. Я в свои 50 с лишним лет уже отвыкла от такого рода обучения. Но я справилась, совладала с собой и очень этим горжусь. Я стала получать именно необходимые мне знания и эмоции от этих занятий, ведь обучали важному – помочь себе и другим справиться с эмоциями. Больше всего меня захватили занятия нейрографикой и арт-терапией. Это для меня совершенно новое, но оказалось для меня таким необходимым и по душе подходящим занятием. Я раскрыла в себе очень важные качества, я научилась слушать людей, а ведь это оказалось очень непростым занятием», – цитирует героиню публикации глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

Илюся Ахметова, как и еще почти 200 участниц четвертого потока, получила диплом государственного образца по направлению «Социально-психологическая поддержка участников боевых действий и членов их семей в трудных жизненных ситуациях». Церемонию вручения организовали в городе Магас в Ингушетии.

Теперь мама героя планирует применять на практике полученные знания, оказывая поддержку семьям бойцов.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в селе Ярославка Дуванского района семьи воинов СВО посадили «Парк героев».