В селе Башкирии семьи воинов СВО открыли парк в честь своих героев

В селе Ярославка Дуванского района местные жители посадили «Парк героев». В посадке 16 голубых елей приняли участие семьи действующих и павших участников специальной военной операции.

Каждая семья посадила свою ель — в честь своего героя. Кто-то — в память о муже, сыне, брате, кто-то — в знак любви и поддержки родного человека, который прямо сейчас выполняет боевые задачи и обязательно вернётся домой, сообщили в муниципалитете.

Ухаживать за хвойными деревьями будут родственники бойцов.

Ранее в Уфе открыли «Сквер Республиканских батальонов», посвящённый героям специальной военной операции.