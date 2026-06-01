В селе Башкирии семьи воинов СВО открыли парк в честь своих героев

В селе Ярославка Дуванского района местные жители посадили «Парк героев». В посадке 16 голубых елей приняли участие семьи действующих и павших участников специальной военной операции.
Каждая семья посадила свою ель — в честь своего героя. Кто-то — в память о муже, сыне, брате, кто-то — в знак любви и поддержки родного человека, который прямо сейчас выполняет боевые задачи и обязательно вернётся домой, сообщили в муниципалитете.
Ухаживать за хвойными деревьями будут родственники бойцов.
Ранее в Уфе открыли «Сквер Республиканских батальонов», посвящённый героям специальной военной операции.
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