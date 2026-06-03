В Уфе бойцам МВД передали гуманитарный груз перед отправкой в зону СВО

В Уфе передали гуманитарный груз бойцам сводного отряда МВД. Им предстоит уехать на полугодовую командировку в зону СВО. Об этом сообщил глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.

«Мы постарались сделать так, чтобы у ребят было всё необходимое для выполнения задач и сохранения безопасности», — сказал Антон Тарасов.

Гуманитарную помощь оказал бизнесмен Максим Зайнуллин. Он подготовил для отправки на фронт 60 литров машинного масла, 100 литров тосола, 20 литров топливных фильтров для автомобиля УАЗ, маскировочные сети для техники, противодроновые сети, бензопилы и шуруповёрт, генераторы и аптечки.

«Выражаю искреннюю благодарность Максиму Зайнуллину за ценный вклад в поддержку наших защитников. Желаю бойцам сводного отряда МВД крепкого здоровья, сил и скорейшего возвращения домой!» — пожелал Антон Тарасов.

Сводный отряд МВД уже в ближайшее время отправится к месту несения службы.

Ранее очередную партию гуманитарного груза в зону СВО отправили лесоводы Башкирии.