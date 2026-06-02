В Стерлитамаке «Поезд Победы» принял более 1500 посетителей

Первый в мире иммерсивный передвижной музей «Поезд Победы» сделал остановку в Стерлитамаке. Уникальная экспозиция, рассказывающая о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, была доступна для посещения жителям и гостям города 1 и 2 июня.
За два дня работы в Стерлитамаке экспозицию посетили 1530 человек. Также её посмотрели глава администрации города Эмиль Шаймарданов, депутат Госсобрания Башкирии Айбулат Хажин, участники специальной военной операции и члены их семей, представители ветеранских организаций.
Как ранее сообщало ИА «Башинформ», каждый из вагонов поезда превращён в историко-художественное пространство, посвящённое ключевым вехам военной эпохи: от мирного довоенного времени и обороны Брестской крепости до блокадного Ленинграда, военно-санитарного поезда, штабного вагона и, наконец, долгожданной Победы 1945 года. Отдельный вагон рассказывает о трагедии концлагерей и итогах Нюрнбергского трибунала.
Для создания эффекта полного погружения создатели проекта задействовали современные мультимедийные технологии. Внутри поезда установлено более 50 видеопроекторов, 18 видеостен и более 140 мультимедийных поверхностей. Атмосферу дополняют 150 реалистичных скульптур, изображающих героев той эпохи. Проводником в путешествии выступает аудиогид — девушка Лидия, которая рассказывает посетителям реальные истории о судьбах людей и их подвигах.
Напомним, проект «Поезд Победы» реализуется министерством науки и высшего образования РФ, ОАО «РЖД» и всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы». Напомним, передвижной музей колесит по стране с 2020 года, позволяя жителям самых отдаленных уголков России прикоснуться к истории Великой Отечественной войны.
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