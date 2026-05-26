В Башкирию прибудет «Поезд Победы»

В составе «Поезда Победы» — 10 тематических вагонов, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны. Посетителей в составе групп планируют запускать каждые пять минут, экскурсию также можно будет прослушать через мобильное приложение. Для тех, кто не сможет приехать, доступен 3D-тур на сайте проекта.
Ознакомиться с первой в мире передвижной выставкой-музеем, обеспечивающей полный эффект присутствия, можно бесплатно, но требуется предварительная регистрация на сайте поездпобеды.рф.
Ранее в столице останавливался «Паровоз Победы».
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