В Башкирии фонд «Защитники Отечества» помог 115 тысячам участников СВО

Филиалу государственного фонда «Защитники Отечества» в Башкортостане исполнилось 3 года. За это время фонд стал надежным партнером для ветеранов специальной военной операции и их семей, оказав помощь 115 тысячам участников СВО и их близким, а также решив 135 тысяч обращений.

В республике работают 140 социальных координаторов, которые остаются на связи с каждым, кто вернулся домой, и оказывают поддержку семьям, потерявшим своих близких.

Фонд предоставляет широкий спектр услуг, включая медицинскую реабилитацию, психологическую поддержку, юридическое сопровождение, помощь с трудоустройством, адаптацию жилья, предоставление ТСР.

«Фонд — наш главный партнер в работе с ветеранами специальной военной операции и семьями бойцов. Мы делаем все, чтобы помочь нашим ребятам возвращаться к мирной жизни и реализовывать себя в самых разных сферах. Кто-то находит себя в творчестве. Кто-то — открывает свое дело, о котором давно мечтал. Более 500 наших ветеранов занимаются адаптивными видами спорта. Только в 2025 году прошло порядка 900 соревнований», — отметил Глава республики Радий Хабиров.

Радий Хабиров в своем поздравлении искренне поблагодарил всех, кто задействован в этой непростой работе. Также выразил особую благодарность статс-секретарю — заместителю министра обороны России, руководителю госфонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой за внимание к республике и к бойцам.