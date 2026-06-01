В Башкирии встретили и проводили участников СВО

Глава администрации Балтачевского района Ильгиз Субушев передал участнику СВО с позывным «Мах» специальное оборудование, приобретённое на средства жителей района. «Мах» в ближайшее время отправится «за ленточку» выполнять боевые задачи.

Также на встрече присутствовал боец с позывным «Танцор», который только что прибыл домой в краткосрочный отпуск. Ему пожелали полноценного отдыха, здоровья и как можно больше времени провести с семьёй.

«Низкий поклон вам, воины, за верность долгу и защиту Отечества! Тыл всегда рядом», — пожелал Ильгиз Субушев.

Ранее орденом Салавата Юлаева наградили командира реактивной артиллерийской батареи имени Алексея Сухорукова мотострелкового полка «Башкортостан» Александра Козоногова с позывным «Боксёр» из Стерлитамака.