Участники СВО из Башкирии отправили детям слова поздравлений

Бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» поздравили юных жителей республики с Днём защиты детей. Видеоролик в своих соцсетях опубликовал ОНФ по РБ.

Участники СВО сказали, что они очень ценят внимание детей к военнослужащим, которые находятся на передовой.

«Вы самое ценное, что у нас есть. Ваши улыбки, звонкий смех, любопытные глаза и искренние вопросы делают мир светлее и добрее. Когда мы служим, мы вспоминаем ваши лица и это придаёт нам сил.

Мы служим, чтобы вы могли спокойно играть во дворе, учились в школе, могли мечтать, строить планы и расти счастливыми, чтобы вы никогда не знали тревог и страхов, а также чтобы каждое утро встречали с радостью и надеждой», — пожелали воины.

Ранее Глава Башкирии наградил участников СВО.