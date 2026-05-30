В Уфе на книжной ярмарке «Китап-Байрам» представили книгу о героях СВО

Презентация новой книги «Башкортостан. Герои СВО» прошла на международной ярмарке «Китап-Байрам». Спикером выступил известный историк, кандидат исторических наук Рамиль Рахимов.

Книга «Башкортостан. Герои СВО» представляет собой сборник биографий 14 Героев России — уроженцев республики, отличившихся в ходе спецоперации. Авторы издания Рамиль Рахимов и руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина не просто описывают подвиги, а рисуют полные портреты героев.

В издании использованы уникальные материалы: воспоминания родных, рассказы родителей и учителей, рассказы самих бойцов, история начала спецоперации и вклад республики, подробная информация о воинских наградах с наглядными иллюстрациями, упоминания военных училищ, которые окончили бойцы.

При подготовке материалов не использовались архивные документы в классическом смысле. Основой стали личные воспоминания участников СВО, рассказы родственников (все материалы согласованы с семьями), данные из открытой печати. Фотографии предоставили ИА «Башинформ», региональный филиал фонда «Защитники Отечества», а также личные архивы героев и архив поисковика Волкова, работавшего на Донбассе.

По словам историка Рамиля Рахимова, работа не заканчивается. На данный момент в Башкирии уже 16 Героев России. В будущем планируется расширенное переиздание книги с добавлением новых биографий и описаний подвигов. Кроме того, уже устанавливаются памятники, именами героев называют учреждения — эти сведения также войдут в обновленную версию книги.

Напомним, IV Международная книжная ярмарка «Китап-Байрам» проходит на Советской площади Уфы и объединяет издателей, писателей, библиотечное сообщество, общественных деятелей и читателей из России и зарубежных стран.