Медбрат из Башкирии спас раненых в зоне СВО

Медбрат из Баймакского района Ильмир Буляканов стал военным медиком в зоне СВО. С начала службы в 2022 году Ильмир спас сотни жизней на передовой. Об отважном медике рассказал глава района Азамат Идрисов.
«Наш земляк — ангел-хранитель для бойцов на передовой. С самого начала специальной военной операции Ильмир на фронте. Он верен своему долгу, оказывая первую помощь раненым. Это ответственная миссия, которая требует не только профессионализма, но и огромной физической выносливости», — поделился глава района.
Ильмир — уроженец деревни Исянбетово. С самого детства он стремился помогать людям, поэтому выбрал самую благородную профессию — окончил Сибайский медицинский колледж. После получения диплома отслужил срочную службу в Росгвардии. Когда вернулся домой, работал в ковид-госпитале Сибая, спасал человеческие жизни в непростой период пандемии.
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