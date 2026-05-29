Боец из Башкирии уничтожил несколько вражеских дронов

Оператор БПЛА с позывным «Племяш» из Чекмагушевского района уничтожил несколько вражеских дронов. Наш земляк за отвагу и героизм в зоне СВО указом президента России Владимира Путина награждён Георгиевским Крестом IV степени. Об этом сообщил глава Чекмагушевского района Реканс Ямалеев.

При выполнении боевых задач «Племяш» сбил несколько вражеских дронов и предотвратил атаку на позиции своих сослуживцев. Герой находится на передовой с 2024 года, служит в противотанковом дивизионе. Ранее оператор БПЛА был награжден медалями «За боевые отличия» и «За разминирование» Министерства обороны РФ.

Ранее боец из Башкирии спас жизни однополчан в разрушенном здании.