В «Поездах здоровья» Башкирии обследовались 730 участников СВО и их близких

По данным ведомства, в целом медики передвижных комплексов выявили повышенный уровень сахара в крови у 946 пациентов, у более чем 1,3 тысячи человек — повышенный уровень холестерина, у свыше 2,1 тыс. жителей — повышенное артериальное давление, у 2,6 тыс. обследуемых — лишний вес.
«Врачи впервые выявили у пациентов свыше 3,9 тыс. заболеваний, из них более 1,2 тыс. — подозрения на социально значимые. У 74 пациентов заподозрены злокачественные новообразования, у 999 — заболевания, характеризующиеся повышением артериального давления, у 196 — сахарный диабет. Они направлены на дообследование для уточнения диагноза в различные учреждения республики, им назначено лечение», – прокомментировали в минздраве РБ.
«Поезда здоровья» курсируют по поручению Главы РБ Радия Хабирова в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Напомним, медики «Поездов здоровья» осмотрят жителей семи районов республики.
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