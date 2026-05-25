Медики «Поездов здоровья» осмотрят жителей семи районов Башкирии

В Башкирии продолжается акция «Здоровая республика — здоровый регион». По данным министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина, с 25 по 29 мая «Поезда здоровья» приедут в населённые пункты Кушнаренковского, Краснокамского, Дуванского, Буздякского, Стерлибашевского, Стерлитамакского и Учалинского районов.
С 13 по 22 мая мобильные бригады медиков провели более 54 тысяч медосмотров в 126 населённых пунктах, провели свыше 15 тысяч рентген-обследований. В результате выявлены более одной тысячи подозрений на онкологию, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Напомним, ранее в одной из деревень Башкирии своё здоровье в «Поезде здоровья» проверила 103-летняя бабушка.
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