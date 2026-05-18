В деревне Башкирии 103-летняя бабушка прошла осмотр в «Поезде здоровья»

В одной из деревень Башкирии свое здоровье проверить пришла в «Поезд здоровья» 103-летняя бабушка. Об этом на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.

Всего специалисты провели более 44 тысяч осмотров, 12 700 рентген-обследований, охвачено 106 населенных пунктов.

«Поезда здоровья» на этой неделе посетят Кушнаренковский, Учалинский, Стерлибашевский, Буздякский, Дуванский районы и город Нефтекамск.

Ранее младенческая смертность в Башкирии снизилась до рекордных 2,3 промилле, писал «Башинформ».