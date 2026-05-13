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07:32 (UTC+5), 13 Мая 2026

Младенческая смертность в Башкирии снизилась до рекордных 2,3 промилле

В 2026 году в республике продолжится переоснащение медицинских учреждений, что позволит ещё эффективнее помогать недоношенным детям и малышам с тяжёлыми патологиями.

Фото: Айрат Рахматуллин | официальный телеграм-канал
Альфия Аглиуллина

Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин сообщил о рекордном снижении младенческой смертности в регионе. По итогам января–апреля 2026 года показатель достиг 2,3 промилле, сообщил глава минздрава в своем телеграм-канале.

Это значительный прогресс даже на фоне прошлогоднего исторического минимума. В 2025 году показатель составлял 3,2 промилле — ниже среднероссийского уровня и сопоставимо с ведущими странами мира. Снижение за четыре месяца текущего года составило почти 30%.

«Хочу поделиться новостью, после которой понимаешь, ради чего мы работаем, — написал Айрат Рахматуллин. — За этими показателями стоят реально спасённые жизни, работа огромного количества людей».

Высокие результаты достигнуты благодаря системной работе, проводимой в республике. В Башкортостане выстроена трёхуровневая система оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям, осуществляется круглосуточный контроль маршрутизации пациенток с тяжёлыми акушерскими осложнениями.

«Проведено ещё много системной работы, которая, возможно, не видна глазу, но помогает нам выполнять одну из главных задач — сохранять жизни наших детей», — подчеркнул министр.

Ключевыми факторами снижения смертности стали ранняя постановка беременных на учёт, формирование индивидуальных программ сопровождения для групп риска и активное применение телемедицинских консультаций с федеральными клиниками.

В 2026 году в республике продолжится переоснащение медицинских учреждений, что, по словам Айрата Рахматуллина, позволит ещё эффективнее помогать недоношенным детям и малышам с тяжёлыми патологиями.

Ранее «Башинформ» рассказывал, как в Башкирии модернизируют систему СМП.

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