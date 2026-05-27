Герой России Денис Чернавин напомнил о священной памяти погибших воинов СВО

Память о воинах, отдавших свои жизни за Родину на СВО — священна. В этом убеждён Герой России гвардии полковник Денис Чернавин. Офицер высказал «Башинформу» мнение в связи с началом строительства на территории военно-патриотического парка имени Героя России Максима Серафимова духовно-просветительского комплекса, посвящённого бойцам, погибшим за Отчизну.

«Часовня и мечеть, которые откроются в парке „Патриот“, имеют глубокое значение. В них будет звучать память о бойцах, которые встали на защиту Родины, интересов Отчизны и пожертвовали собой. Духовность в нашей жизни играет большую роль. Она обладает огромной силой, которая нас поддерживает и двигает. Так было всегда. Воины России считают, что наше дело правое и с нами Бог. И не важно, какую они религию исповедуют и в каком — православном или мусульманском храме молятся. Вспомним заслуженного художника Башкортостана Александра Скорнякова, который написал картину „Молись, брат, я прикрою“. Как раз в этом полотне вся глубинная суть нашего многонационального духа», — сказал «Башинформу» Денис Чернавин.

Офицер также отметил, что духовность в наше время приобретает ещё большее значение, когда речь идёт о воспитании подрастающего поколения. По его мнению, физическая подготовка ребят должна идти плечом к плечу с их нравственной крепостью.

«Безусловно, в здоровом теле здоровый дух. Но если мы упустим духовную составляющую, если не сможем передать следующим поколениям нравственные ценности, тогда потеряется смысл всего того, за что мы сражаемся, за что боремся и отстаиваем дальше. Поэтому очень важно сберечь и передавать молодёжи духовность. Причём это в большей степени даже первично. Это хорошо понимает Глава Башкортостана Радий Хабиров. Он многое делает, чтобы наши дети росли в нормальных условиях и получали настоящее патриотическое воспитание. Руководство республики проводит последовательную работу в данном направлении», — сказал Денис Чернавин.