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08:13 (UTC+5), 27 Мая 2026

В Башкирии начали строительство мечети и часовни в память о погибших воинах

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Сегодня на территории военно-патриотического парка имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе состоялась торжественная церемония начала строительства духовно-просветительского комплекса в память о героях, погибших за Родину.

«Мне кажется, хорошее дело мы затеяли, именно в Курбан-байрам. Мы приступаем к строительству духовно-просветительского комплекса, состоящего из мечети и часовни. Главная идея какая была? Мы хотели воздать должное памяти тех, кто погиб, защищая нашу страну. И церковь, и часовня будут посвящены именно нашим парням, нашим воинам, которые погибли, защищая нашу страну. Это память о них, это уважение к ним, это наша благодарность.

И, наверное, правильно, что мы здесь решили поставить, потому что здесь каждый год десятки тысяч молодых ребят, которые стоят в форме, проходят пятидневные курсы. И, мне кажется, им всем будет полезно, в том числе прийти, послушать мнение священнослужителей, помолиться и просто побыть в храме.

Уважаемый Рабис Салихович, я особые слова благодарности вам хочу сказать за вашу инициативу, за то, что очень энергично начали строительство. У нас в планах уже в этом году сдать этот комплекс. Мы её потом совместно с нашими духовными лидерами освятим и в божий, как говорится, добрый путь», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Олег Яровиков ИА Башинформ
Фото: Олег Яровиков | ИА Башинформ
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Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин отметил, что мы должны свято хранить память наших защитников, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.

«Этот храм в их честь, для их детей и внуков. Храм божий – это частичка рая. И не зря наши воины, вернувшись с передовой, говорят, Бог один и Родина одна», — сказал Талгат хазрат.

Митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет отметил, что духовно-просветительский комплекс должен стать местом встречи ветеранов и будущих поколений, где будет возможность почтить память павших товарищей.

«Нужно помнить наших воинов и передавать историческую память будущим поколениям», — сказал митрополит.

Учредитель Группы компаний «Жилстройинвест» Рабис Салихов сказал, что их компания имеет большой опыт строительства религиозных учреждений и комплекс будет возведен в обозначенные сроки.

Глава республики и гости церемонии по традиции бросили монеты в будущий фундамент духовно-просветительского комплекса.

Ранее Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Курбан-байрам.

Видео: Азат Гиззатуллин | ИА Башинформ
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