В Башкирии начали строительство мечети и часовни в память о погибших воинах

Сегодня на территории военно-патриотического парка имени Героя России Максима Серафимова в Чишминском районе состоялась торжественная церемония начала строительства духовно-просветительского комплекса в память о героях, погибших за Родину.
«Мне кажется, хорошее дело мы затеяли, именно в Курбан-байрам. Мы приступаем к строительству духовно-просветительского комплекса, состоящего из мечети и часовни. Главная идея какая была? Мы хотели воздать должное памяти тех, кто погиб, защищая нашу страну. И церковь, и часовня будут посвящены именно нашим парням, нашим воинам, которые погибли, защищая нашу страну. Это память о них, это уважение к ним, это наша благодарность.
И, наверное, правильно, что мы здесь решили поставить, потому что здесь каждый год десятки тысяч молодых ребят, которые стоят в форме, проходят пятидневные курсы. И, мне кажется, им всем будет полезно, в том числе прийти, послушать мнение священнослужителей, помолиться и просто побыть в храме.
Уважаемый Рабис Салихович, я особые слова благодарности вам хочу сказать за вашу инициативу, за то, что очень энергично начали строительство. У нас в планах уже в этом году сдать этот комплекс. Мы её потом совместно с нашими духовными лидерами освятим и в божий, как говорится, добрый путь», — сказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин отметил, что мы должны свято хранить память наших защитников, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.
«Этот храм в их честь, для их детей и внуков. Храм божий – это частичка рая. И не зря наши воины, вернувшись с передовой, говорят, Бог один и Родина одна», — сказал Талгат хазрат.
Митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет отметил, что духовно-просветительский комплекс должен стать местом встречи ветеранов и будущих поколений, где будет возможность почтить память павших товарищей.
«Нужно помнить наших воинов и передавать историческую память будущим поколениям», — сказал митрополит.
Учредитель Группы компаний «Жилстройинвест» Рабис Салихов сказал, что их компания имеет большой опыт строительства религиозных учреждений и комплекс будет возведен в обозначенные сроки.
Глава республики и гости церемонии по традиции бросили монеты в будущий фундамент духовно-просветительского комплекса.
Ранее Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Курбан-байрам.
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