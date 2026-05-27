Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Курбан-байрам

27 мая в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил соборную мечеть «Ляля-Тюльпан». Как и во всех мечетях республики, здесь состоялась праздничная проповедь в честь праздника Курбан-байрам, которую прочёл Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.

Свою проповедь он начал с рассказа об истории благословенного праздника и его традициях:

«Мы с радостью совершаем жертвоприношения, разделяем трапезу с родными и близкими, раздаем соседям и страждущим, бедным и сиротам, ибо желаем постигнуть истинный смысл этого великого обряда, и совершаем его покорно создателю — так, как Он повелел».