Радий Хабиров поздравил мусульман Башкирии с праздником Курбан-байрам

27 мая в Уфе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил соборную мечеть «Ляля-Тюльпан». Как и во всех мечетях республики, здесь состоялась праздничная проповедь в честь праздника Курбан-байрам, которую прочёл Верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин.
Свою проповедь он начал с рассказа об истории благословенного праздника и его традициях:
«Мы с радостью совершаем жертвоприношения, разделяем трапезу с родными и близкими, раздаем соседям и страждущим, бедным и сиротам, ибо желаем постигнуть истинный смысл этого великого обряда, и совершаем его покорно создателю — так, как Он повелел».
Талгат Таджуддин рассказал и об огромной, сплочённой семье российских народов, чье братство сложилось в веках:
«Любить Бога и Отчизну, гордиться и беречь страну, как зеницу ока, защищать ее от внешних и внутренних угроз, противостоять любым попыткам погрузить общество в пучину безнравственного безумия, смуты и саморазрушения — наш священный долг и обязанность перед Всевышним и друг перед другом. Альхамдулиллях, одна у нас Родина-матушка, едина, прекрасна и раздольна она!»
С праздником мусульман республики поздравил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
«От души поздравляю вас со священным праздником Курбан-байрам! Конечно, в этот день мы возносим наши молитвы Всевышнему о благополучии наших семей и родных, помогаем близким. В эти непростые для страны времена наши молитвы обращены к нашим воинам, чтобы они вернулись домой живыми и невредимыми. Хочу всем пожелать мира, благополучия и согласия», — сказал Радий Хабиров.
Справка ИА «Башинформ»:
Курбан-байрам один из главных мусульманских праздников, приходится на 10-й день исламского лунного календаря (Зуль-хидж) и через 70 дней после праздника Ураза-байрам. Является кульминацией Хаджа в Мекку. Накануне паломники восходят на гору Арафат, а в день «жертвоприношения» совершают символическое побитие «шайтана» камнями и обход вокруг Каабы.
Согласно Корану, Архангел Джабраил явился пророку Ибрахиму во сне и передал повеление от Аллаха принести в жертву своего первенца Исмаила. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовление. Когда жертва была почти принесена, Аллах заменил сына на ягненка. Праздник символизирует милосердие, величие Бога и то, что лучшая жертва — вера.
В этот день мусульманам рекомендуется совершить полное омовение тела, надеть лучшую одежду, не завтракать до праздничного намаза, посетить могилы близких, раздавать милостыню, приглашать родственников, близких и знакомых к себе домой.
Мясо жертвенного животного, согласно предписанию Шариата, делят на три части. Одну раздают бедным, из второй части готовят угощение для родных, соседей и друзей, а третью оставляют себе.
О том, как мусульмане Башкирии встречают Курбан-байрам, читайте в этой публикации «Башинформа».
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